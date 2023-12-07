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        Bahçe teline takılan yavru ayı kurtarıldı

        BARTIN'da,bahçe teline takılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yavru bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:50
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        Bahçe teline takılan yavru ayı kurtarıldı
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        BARTIN'da,bahçe teline takılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yavru bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kurucaşile ilçesi Kale köyünde öğle saatlerinde bahçe teline takılan yavru bozayının sesini duyan köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbarla köye Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, havalı tüfekle attığı uyuşturucu iğneyle ayıyı bayılttı. Ekipler, demir kesme makasıyla bahçe telini kesip ayıyı kurtardı. Ayağında yara olan ayıyı ekipler tedavi etti. Yavru bozayı uyuşturucu iğnenin etkisinin geçmesinin ardından ormana doğru giderek uzaklaştı. Olayın ardından köy camisinden yapılan anonsla bölge halkı, ayıya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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