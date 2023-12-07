Bahçe teline takılan yavru ayı kurtarıldı BARTIN'da,bahçe teline takılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yavru bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

BARTIN'da,bahçe teline takılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yavru bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurucaşile ilçesi Kale köyünde öğle saatlerinde bahçe teline takılan yavru bozayının sesini duyan köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbarla köye Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, havalı tüfekle attığı uyuşturucu iğneyle ayıyı bayılttı. Ekipler, demir kesme makasıyla bahçe telini kesip ayıyı kurtardı. Ayağında yara olan ayıyı ekipler tedavi etti. Yavru bozayı uyuşturucu iğnenin etkisinin geçmesinin ardından ormana doğru giderek uzaklaştı. Olayın ardından köy camisinden yapılan anonsla bölge halkı, ayıya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.