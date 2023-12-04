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        Fırtına uyarısı nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı´na demirledi

        BARTINile Sinop arasındaki bölge için fırtına uyarısı yapılmasının ardından Karadeniz´de avlanan balıkçılar, teknelerini Amasra Limanı´na çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:00
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        Fırtına uyarısı nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı´na demirledi
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        BARTINile Sinop arasındaki bölge için fırtına uyarısı yapılmasının ardından Karadeniz´de avlanan balıkçılar, teknelerini Amasra Limanı´na çekti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün salı günü Bartın- Sinop arasındaki sahiller için fırtına uyarısı yapmasının ardından Karadeniz´de avlanan balıkçılar, teknelerini Amasra Limanı´na yanaştırdı. Tarlaağzı balıkçı barınağı mendireğinin geçen fırtınada büyük oranda zarar görmesinin ardından 25 balıkçı teknesi Amasra Limanı´na demir attı.

        Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Balıkçıların fırtınanın sona ereceği çarşamba günü denize açılacakları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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