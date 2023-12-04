Fırtına uyarısı nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı´na demirledi

BARTINile Sinop arasındaki bölge için fırtına uyarısı yapılmasının ardından Karadeniz´de avlanan balıkçılar, teknelerini Amasra Limanı´na çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün salı günü Bartın- Sinop arasındaki sahiller için fırtına uyarısı yapmasının ardından Karadeniz´de avlanan balıkçılar, teknelerini Amasra Limanı´na yanaştırdı. Tarlaağzı balıkçı barınağı mendireğinin geçen fırtınada büyük oranda zarar görmesinin ardından 25 balıkçı teknesi Amasra Limanı´na demir attı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Balıkçıların fırtınanın sona ereceği çarşamba günü denize açılacakları öğrenildi.

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