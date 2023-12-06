Bartın'da balıkçılar, 300 ton hamsiyle döndü

BARTIN'ınAmasra ilçesi ile İnkumu açıklarında avlanan balıkçılar, yaklaşık 300 ton hamsiyle limana döndü. Limana gelenlere ücretsiz hamsi dağıtıldı.

İstanbul, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Düzce, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Gemlik ve Bandırma'dan gelen 60'a yakın balıkçı teknesi, dün gece Amasra ve İnkumu açıklarında ağ attı. Yaklaşık 300 ton hamsi yakalayan balıkçılar, Zonguldak Ereğli, Kilimli, Bartın Kurucaşile, Kastamonu Cide limanları, Amasra Limanı ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'na döndü. Hamsiler, limanda her biri 15 kilo alan 20 bin kasaya konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi. Bölge halkına da ücretsiz hamsi dağıtıldı. Limana gelenler, leğen ve poşetlere doldurulan hamsileri alıp evlerine götürdü.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ve Amasra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri ise tekneleri denetledi.

'HAMSİ, BU SEZON ÇOK BOL'

Tarlaağzı Limanı'na 15 ton hamsiyle dönen 'Işıklar 3' isimli balıkçı teknesinin kaptanı Barış Yıldız, "Bu sene Karadeniz'de palamut az olması nedeniyle hamsi çok bereketli olmaya başladı. Bütün vatandaşlarımız bol bol hamsi yiyebileceklerdir. Biz bile Bandırma'dan Karadeniz'e geldik. Hamsinin bu sezon çok bol olduğunu söyleyebiliriz. Herkes doyasıya bu sene hamsi yiyecek. Bu sezon hamsi açısından çok umutluyuz. Biz 1500 kasaya yakın hamsi yakaladık. Diğer arkadaşlarımız da biz gibi. Bizden daha fazla tutanlar da oldu. Bu sene Karadeniz hamsi kaynıyor. İnşallah daha çok hamsi tutacağız" dedi.