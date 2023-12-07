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        Bartın'da kapana yakalanan bozayı kurtarıldı

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde kapana yakalanan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:38
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        Bartın'da kapana yakalanan bozayı kurtarıldı
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        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde kapana yakalanan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kale köyündeki tarlada domuzlar için kurulan kapana bozayının yakalandığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Güçlükle hareket eden ayı, uyuşturucu iğneyle bayıltılmasının ardından ayağındaki çelik tel kesilerek kurtarıldı.

        Ekiplerce sağlık kontrolü yapılan bozayı, uyuşturucu iğnenin etkisinden kurtulmasının ardından uzaklaşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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