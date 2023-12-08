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        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi

        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:50 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:50
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        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi.

        Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyü mevkisinde kara yolunun 70 metrelik bölümünde heyelan nedeniyle çökme oluştu.

        Elektrik direğinin devrildiği heyelanda, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlası da toprak altında kaldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak uyarı levhaları yerleştirildi.

        Bölgede ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü sağlanıyor.

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