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        Bartın'da tartıştığı annesini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

        Bartın'da tartıştığı annesini tüfekle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:38
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        Bartın'da tartıştığı annesini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
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        Bartın'da tartıştığı annesini tüfekle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Topluca köyünde yaşayan U.C.A. (23) evde annesi Hatice A. (52) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        U.C.A'nın evde bulunan av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Hatice A. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Hatice A, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan U.C.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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