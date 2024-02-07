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        Tartıştığı annesini av tüfeği ile öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:25
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        Tartıştığı annesini av tüfeği ile öldürdü (2)
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        ISLATIPDÖVDÜKTEN SONRA TÜFEKLE VURMUŞ

        Bartın´da Umut Can Alay'ın annesi Hatice Alay´ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Umut Can Alay´ın, annesiyle birlikte yaşadığı eve alkollü şekilde geldiği, para istediği ve annesi vermeyince tartışmanın çıktığı öğrenildi. Umut Can Alay, bunun üzerine annesini banyoya iterek, orada hortumla su sıkarak ıslattıktan sonra dövdüğü ve sonrasında av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğü belirtildi. Umut Can Alay'ın, jandarmadaki ifadesinde, "Hatırlamıyorum, o sırada eve alkollü geldim. Para istedim vermedi. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Umut Can Alay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

        Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan anne Hatice Alay'ın vücudunun birçok noktasında kırıklar olduğu tespit edildi. Kadının cenazesi oturduğu Topluca köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        ANNESİNE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU SUÇLAMASI

        Bu arada, babası 5 yıl önce kalp krizinden ölen Umut Can Alay'ın, annesi Hatice Alay'a 2021 yılında cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hatice Alay'ın 2021 yılında yaptığı şikayet sonrasında hakkında dava açılıp 2022 yılında Umut Can Alay'ın, 'Üst soya karşı cinsel saldırı' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, itiraz üzerine bir üst mahkemeye taşınan kararın bozulduğu bildirildi. Alay´ın bu süreçte annesinin de şikayetini geri çektiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Umut Can Alay´ın tekrar annesiyle birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Umut Can Alay'ın sık sık annesine karşı şiddet uyguladığı da belirtildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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