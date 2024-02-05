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        Otomobilin açılan kapısından yola düştü; o anlar kamerada

        BARTIN'da, seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola düşen 7 yaşlarındaki erkek çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuğun yola düştüğü anlar kameraya yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:20
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        Otomobilin açılan kapısından yola düştü; o anlar kamerada
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        BARTIN'da, seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola düşen 7 yaşlarındaki erkek çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuğun yola düştüğü anlar kameraya yansıdı. 

        Olay, dün Bartın-Ankara yolunun Çatmaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk, bir anda kapının açılmasıyla yere düştü. Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup araçtan indikten sonra düşen çocuğun yanına koştu. Olayda çocuk yara almazken, sürücü çocuğu kucağına alıp otomobile tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti. Olay anı başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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