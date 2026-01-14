Bartın'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Bartın'da hafriyat dökümü yaparken devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti. Gürgenpınarı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağı şantiye sahasında Fahrettin Tombul (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, hafriyat dökümü sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.