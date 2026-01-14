Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Bartın'da hafriyat dökümü yaparken devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 20:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da hafriyat dökümü yaparken devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

        Gürgenpınarı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağı şantiye sahasında Fahrettin Tombul (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, hafriyat dökümü sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Taş ocağında uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
        Taş ocağında uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
        KBRN eğitimi sonrası arama kurtarma ekiplerinden saha tatbikatı
        KBRN eğitimi sonrası arama kurtarma ekiplerinden saha tatbikatı
        Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü
        Taş ocağı sahasında devrilen kamyonun şoförü öldü
        GÜNCELLEME - Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
        GÜNCELLEME - Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
        Bartın Valiliği'nden heyelan açıklaması: "Köyde 13 hak sahibine yapılması g...
        Bartın Valiliği'nden heyelan açıklaması: "Köyde 13 hak sahibine yapılması g...
        Bartın'da heyelan; 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu (2)
        Bartın'da heyelan; 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu (2)