Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Bartın ve Kastamonu'da 8 ayrı bölgede gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.Y ve M.Ç, çalınan kablolar ve hırsızlık olaylarında kullanılan kesim aletleriyle yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Zanlıların Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, toplam 800 bin liralık kablo hırsızlığı yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        13 yaşındaki kız çocuğu töre cinayeti kurbanı!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bartın ile Karabük üniversiteleri işbirliği protokolü imzaladı
        Bartın ile Karabük üniversiteleri işbirliği protokolü imzaladı
        Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Bartın'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi
        Bartın'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi
        Denize düşen karaca kurtarılıp, doğaya salındı
        Denize düşen karaca kurtarılıp, doğaya salındı
        Bartın'da 35 köy yolu kardan kapandı
        Bartın'da 35 köy yolu kardan kapandı
        Bartın´da heyelan yaşanan yol için önlem isteği 
        Bartın´da heyelan yaşanan yol için önlem isteği 