Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Bartın ve Kastamonu'da 8 ayrı bölgede gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.Y ve M.Ç, çalınan kablolar ve hırsızlık olaylarında kullanılan kesim aletleriyle yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlıların Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, toplam 800 bin liralık kablo hırsızlığı yaptığı öğrenildi.
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