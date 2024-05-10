Bartın'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için buluştu

Bartın'da AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi Filistinli anneler için bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Arap Camisi önünde toplanan kadınlar basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Evren Ayvaz, Gazze'deki annelerin büyük zulüm altında olduğunu söyledi.

Anneler Günü'nün yaklaştığını dile getiren Ayvaz, "Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor." dedi.