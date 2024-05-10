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        Bartın'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için buluştu

        Bartın'da AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi Filistinli anneler için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:06
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        Bartın'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için buluştu
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        Bartın'da AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi Filistinli anneler için bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla Arap Camisi önünde toplanan kadınlar basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Evren Ayvaz, Gazze'deki annelerin büyük zulüm altında olduğunu söyledi.

        Anneler Günü'nün yaklaştığını dile getiren Ayvaz, "Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor." dedi.

        Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir nedenin dahi olamayacağını vurgulayan Ayvaz, "Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasına, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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