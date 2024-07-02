BARÜ'de akredite edilen program sayısı 19'a yükseldi

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 7 fakültesinde akredite edilen program sayısı 19'a ulaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, son olarak Bartın Orman Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ndeki 5 mühendislik programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilme başarısı gösterdi.

MÜDEK'in değerlendirmeleri sonucu Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği; Orman Fakültesinden ise Orman Mühendisliği ile Orman Endüstri Mühendisliği programları 2 yıl süreyle akredite edildi.