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        BARÜ'de akredite edilen program sayısı 19'a yükseldi

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 7 fakültesinde akredite edilen program sayısı 19'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:01
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        BARÜ'de akredite edilen program sayısı 19'a yükseldi
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        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 7 fakültesinde akredite edilen program sayısı 19'a ulaştı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, son olarak Bartın Orman Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ndeki 5 mühendislik programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilme başarısı gösterdi.

        MÜDEK'in değerlendirmeleri sonucu Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği; Orman Fakültesinden ise Orman Mühendisliği ile Orman Endüstri Mühendisliği programları 2 yıl süreyle akredite edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, farklı disiplinlerdeki mühendislik programları için eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güncel, gelişen teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirmek hedefiyle program akreditasyonlarına devam ettiklerini anlattı.

        Yürüttükleri çalışmalar sonucu 7 fakültede 19 programının akreditasyon başarısı elde ettiğini bildiren Uzun, kaliteli eğitimin en önemli göstergesinin akreditasyon olduğunu bilerek eğitim programlarını uluslararası standartlara getirdiklerini, tüm programları akreditasyon süreçlerinde desteklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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