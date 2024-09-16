Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kozcağız Barajı su tutma törenine katıldı:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Su ve su alanında 10 bini aşkın proje bitti. Yani inşası tamamlandı ve bundan faydalanılıyor. 1744 baraj ve gölet tamamladık. Gerçekten bu bir tarih. Öbür taraftan sadece yerin üstünde değil, çok ileri mühendislikle civar ülkelere de örnek olacak düzeyde 127 yer altı barajı inşa ettik." dedi.

Bartın'da 1 milyar 820 milyon liraya tamamlanan Kozcağız Barajı'nın su tutma törenine katılan Gizligider, burada yaptığı konuşmada, özellikle son 5 yılda hem dünyada hem de Türkiye'de su ihtiyacının hızla arttığını söyledi.

Gizligider, 2030 itibarıyla Türkiye'nin nüfusu yaklaşık yüzde 10 artarken, mevcut su potansiyelinin yüzde 20 azalış göstereceğini anlatarak, "Peki ne yapacağız? Yani elbette Rabb'imizden daha çok yağmur, daha çok kar, daha çok su talep edeceğiz ama onun verdiği akılla, bunu kullanarak teknolojiyle, bilimle, istişareyle bir araya gelerek tedbirlerimizi alacağız. İşte bu barajlar, öncelikle bu tedbirlerin en somut halleri." diye konuştu. Susuz tarımın mümkün olmadığını, bu alandaki mevcut uygulamaların da ekonomik anlam ifade etmediğini belirten Gizligider, Kozcağız Barajı ile 21 milyon metrekare alanı suya kavuşturacaklarını aktardı.

Gizligider, düzenli şekildeki kapalı devre sulama sistemleriyle çiftçinin bereketine bereket katacaklarını dile getirerek, "Hesaplamalarımız o ki aynı topraktan sulama öncesi alınan verim ile sulama sonrası alınan verim arasında en az 4 kat fark var. Bu bölgede hatırladığım kadarıyla 16 köyü doğrudan ilgilendiriyor. Bazı mahallelerimiz de buradan faydalanacak. Bu 16 köyümüz ve havarisindeki çiftçilerimizin cebine şu anki girenin en az 4 katı ama ürün değişikliğine göre yer yer 10 katı para koymuş olacağız. Burada 46 milyon metreküp su tutacağız." ifadesini kullandı.

Son 23 yılda tarih yazıldığını vurgulayan Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü: "Su ve su alanında 10 bini aşkın proje bitti. Yani hizmete sunulmuş, inşası tamamlandı ve bundan faydalanılıyor. Sadece baraj ve gölet anlamında rakam söyleyeyim, 1744 baraj ve gölet tamamladık. Gerçekten bu bir tarih. Öbür taraftan sadece yerin üstünde değil, çok ileri mühendislikle civar ülkelere de örnek olacak düzeyde 127 yer altı barajı inşa ettik. Sadece yerin üstünde değil, yerin altında da depolama sisteminden bahsediyorum. Elbette bu hizmetler tek şartla gerçekleşti. Milletimiz bize güvenmeye ve inanmaya devam etti. İstikrarın devamını arzu etti ve biz de milletimize verdiğimiz sözleri hamdolsun bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık."

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da barajın yatırım maliyetinin 1 milyar 820 milyon lira olduğunu bildirerek, şu bilgileri paylaştı: "Kozcağız Barajı'nın temelden yüksekliği 54 metredir. Kil çekirdekli, kum çakıl dolgu tipinde olan baraj gövdesi, 1 milyon metreküp dolgu hacmine sahiptir. Baraj taşkın ve sulama maksatlıdır. Barajda depolanacak 46 milyon metreküp su ile 21 bin dekar tarım arazisinin sulanması ayrıca Bartın ili ve Kozcağız ilçesinin taşkınlardan korunması hedeflenmiştir. Sulama projesinin de tamamlanması neticesinde ekonomiye yıllık 178 milyon lira katkı sağlayacak bu baraj, ayrıca taşkın amaçlı da görev yapmaktadır. Bu sayede Bartın'da yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği de korunmuş olacaktır."