Bartın'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

İlçede dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalışırken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün limana sığınan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" ile bu gemiye eşlik eden teknelerin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi de bekleyişini sürdürüyor.