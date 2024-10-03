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        Bartın İnkumu sahilinde yağış sonrası oluşan kirlilik iş makineleriyle temizleniyor

        Sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği ve İnkumu sahilinde kirliliğe neden olan atıklar temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:29
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        Bartın İnkumu sahilinde yağış sonrası oluşan kirlilik iş makineleriyle temizleniyor
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        Sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği ve İnkumu sahilinde kirliliğe neden olan atıklar temizleniyor.

        Kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından ırmağın debisinin artması sonucu çok sayıda plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıkların denize sürüklendiği İnkumu sahilinde kirlilik oluştu.

        Dalgaların da etkisiyle 3 kilometrelik sahil şeridine taşınan atıkların kaldırılması için Bartın Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

        İş makineleriyle toplanarak kamyonlara yüklenen atıklar vahşi depolama alanına götürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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