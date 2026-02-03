Bartın'dan kısa kısa

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince (HEPDAK) 5 yıl süreyle akredite edildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm, eğitim kalitesini ve akademik yeterliliğini tescilleyen başarıya imza attı.





Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) yetkilendirilen HEPDAK incelemeleri sonucunda bölüm, 5 yıl tam akreditasyon almaya hak kazandı.



Hemşirelik Bölümü elde ettiği HEPDAK akreditasyonuyla programın eğitim-öğretim yapısı, akademik kadrosu, uygulama olanakları, ölçme-değerlendirme süreçleri ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının ulusal standartlara uygunluğunu kanıtladı.



Ayrıca bölümün akreditasyon belgesi almasıyla BARÜ'nün 9 fakültesi de akreditasyon belgesi alan bölümlere sahip oldu.





Böylece BARÜ'de ulusal ve uluslararası düzeyde kalite standartları tescillenen program sayısı 29 lisans, 8 ön lisans olmak üzere 37'ye yükseldi.



- Bartın Kent Lokantasında fiyat güncellemesi



Bartın Belediyesince hizmet veren Kent Lokantası'nda fiyat güncellemesine gidildiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla faaliyet gösteren lokantada girdi maliyetlerinin arttığı kaydedildi.





Artan maliyetler nedeniyle 80 lira olan öğün ücretinin bugünden itibaren 110 lira olarak güncellendiğini aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:





"Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşlarımıza hijyenik, dengeli ve lezzetli öğünler sunmaya devam edebilmek amacıyla bu düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, tüm halkımızı sağlıklı ve ekonomik yemek hizmetimizden faydalanmak üzere Kent Lokantamıza bekleriz."



