Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'dan kısa kısa

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince (HEPDAK) 5 yıl süreyle akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince (HEPDAK) 5 yıl süreyle akredite edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm, eğitim kalitesini ve akademik yeterliliğini tescilleyen başarıya imza attı.


        Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK) yetkilendirilen HEPDAK incelemeleri sonucunda bölüm, 5 yıl tam akreditasyon almaya hak kazandı.

        Hemşirelik Bölümü elde ettiği HEPDAK akreditasyonuyla programın eğitim-öğretim yapısı, akademik kadrosu, uygulama olanakları, ölçme-değerlendirme süreçleri ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının ulusal standartlara uygunluğunu kanıtladı.

        Ayrıca bölümün akreditasyon belgesi almasıyla BARÜ'nün 9 fakültesi de akreditasyon belgesi alan bölümlere sahip oldu.


        Böylece BARÜ'de ulusal ve uluslararası düzeyde kalite standartları tescillenen program sayısı 29 lisans, 8 ön lisans olmak üzere 37'ye yükseldi.

        - Bartın Kent Lokantasında fiyat güncellemesi

        Bartın Belediyesince hizmet veren Kent Lokantası'nda fiyat güncellemesine gidildiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla faaliyet gösteren lokantada girdi maliyetlerinin arttığı kaydedildi.


        Artan maliyetler nedeniyle 80 lira olan öğün ücretinin bugünden itibaren 110 lira olarak güncellendiğini aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


        "Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşlarımıza hijyenik, dengeli ve lezzetli öğünler sunmaya devam edebilmek amacıyla bu düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, tüm halkımızı sağlıklı ve ekonomik yemek hizmetimizden faydalanmak üzere Kent Lokantamıza bekleriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Aynı mahallede gelen 2 ayrı ihbar ekipleri harekete geçirdi
        Aynı mahallede gelen 2 ayrı ihbar ekipleri harekete geçirdi
        BARÜ Hemşirelik Bölümü akredite edildi
        BARÜ Hemşirelik Bölümü akredite edildi
        Bartın'ın meşhur manda yoğurdu Kültürel Miras listesine eklendi
        Bartın'ın meşhur manda yoğurdu Kültürel Miras listesine eklendi
        Bartın Irmağı'nda su samuru görüldü
        Bartın Irmağı'nda su samuru görüldü
        Bartın'da siste yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı
        Bartın'da siste yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı
        Bartın'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Bartın'da yanan ev kullanılamaz hale geldi