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        Bartın Üniversitesi'nde "100. Yılında Bartın Gazetesi" paneli düzenlendi

        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ), kentin hafızası olarak bilinen Bartın gazetesinin 100. kuruluş yılı dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:54
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        Bartın Üniversitesi'nde "100. Yılında Bartın Gazetesi" paneli düzenlendi
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        Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ), kentin hafızası olarak bilinen Bartın gazetesinin 100. kuruluş yılı dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

        BARÜ Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "100. Yılında Bartın Gazetesi" panelinde konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, vatandaşların haber alma hakkını sağlayan basın kuruluşlarının önemli bir görevi icra ettiğini belirtti.

        Toplumun geniş bir kesimine ulaşan meslek çalışanlarının, aynı zamanda tarihe not düştüğünü aktaran Uzun, "6 Eylül 1924 tarihinde kurulan ve ülkemizde kesintisiz yayımlanan, en köklü gazetelerden biri olan Bartın gazetesi de ilimiz başta olmak üzere bölgemize değer katan çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir." diye konuştu.

        BARÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birgül Koçak Oksev de yerel gazetelerin kent kimliği, tarihi ve kültürünün takip edildiği kaynaklar olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda bulunduğu bölgenin kolektif hafızasını hem oluşturan hem de koruyan önemli unsurlardandır. Bu sebeple özellikle sosyal bilimciler için önemli bir veri kaynağı olan yerel basına gereken değeri vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Bartın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Esen Aliş de bir asırdır yayın hayatını sürdüren gazeteyi, Bartın halkının ilgi ve desteğiyle çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

        Açılış konuşmalarının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın "Kültürel Bellek ve Yerel Basın: Atatürk Döneminde (1923-1938) Bartın Gazetesi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yücel Namal ile araştırmacı ve yazar Çetin Asma da gazeteye ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Programda, Bartın İl Halk Kütüphanesi tarafından hazırlanan gazete arşivlerinin bulunduğu Bartın gazetesi sergisi de gezildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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