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        Bartın'da tarihi cami yangında ağır hasar gördü

        Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 564 yıllık tarihi cami ağır hasar aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:32
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        Bartın'da tarihi cami yangında ağır hasar gördü
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 564 yıllık tarihi cami ağır hasar aldı.

        Kaldırım Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 1460'da inşa edilen Merkez Hasan Dede Camisi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekipler tarafından 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın, camide ağır hasara neden oldu.

        Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, yangın sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        1889 ve 1904'te iki kez yangına maruz kaldığı ve tadilatların ardından yeniden ibadete açıldığı öğrenilen camideki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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