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        Bartın'da mantar toplarken düşerek ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı

        Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:10
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        Bartın'da mantar toplarken düşerek ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı
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        Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

        Karaçay Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormana mantar toplamaya giden Nurten Çalık (50), dengesini kaybederek düştü.

        Sağ ayağı kırılan Çalık'ın yanındaki arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

        Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalık, sedyeyle dakikalarca taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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