Bartın'da mantar toplarken düşerek ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı
Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.
Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.
Karaçay Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormana mantar toplamaya giden Nurten Çalık (50), dengesini kaybederek düştü.
Sağ ayağı kırılan Çalık'ın yanındaki arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalık, sedyeyle dakikalarca taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı.
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