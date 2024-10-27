Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesine katıldı

Törene, maden işçisinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki bir özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ferdi Tayyar'ın cenaze törenine iştirak etti.

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