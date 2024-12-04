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        Bartın'da baraka yangınında 1 kişi öldü

        Bartın'da barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:32
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        Bartın'da baraka yangınında 1 kişi öldü
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        Bartın'da barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Çaydüzü Mahallesi Balamba mevkisinde, Hüsnü C'nin (56) yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası barakada yapılan incelemede Hüsnü C'nin cesedine ulaşıldı.

        Barakanın yandığını haber alarak olay yerine gelen Hüsnü C'nin ablası Sema B. sinir krizi geçirdi.

        Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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