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        Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:05
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        Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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        Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, köy yollarını açmak için küreme ve tuzlama yapıyor.

        ​​​​​​​Zonguldak'ta da kar yağışı dolayısıyla merkezde 3, Kozlu'da 1, Çaycuma'da 9, Devrek'te 9 ve Karadeniz Ereğli'de 11 olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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