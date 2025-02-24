Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.
Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.
Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, köy yollarını açmak için küreme ve tuzlama yapıyor.
Zonguldak'ta da kar yağışı dolayısıyla merkezde 3, Kozlu'da 1, Çaycuma'da 9, Devrek'te 9 ve Karadeniz Ereğli'de 11 olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
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