Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, köy yollarını açmak için küreme ve tuzlama yapıyor.

​​​​​​​Zonguldak'ta da kar yağışı dolayısıyla merkezde 3, Kozlu'da 1, Çaycuma'da 9, Devrek'te 9 ve Karadeniz Ereğli'de 11 olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.