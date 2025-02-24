Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı

BARTIN'da 3 gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 69 köy ve 30 mahalle yolunun açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kentte 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Yağışın durmasının ardından esnaf iş yerlerinin önlerinde, vatandaşlar kar altında kalan araçlarını çıkartmak için kürekle temizlik yaptı. Kent merkezinde 75 santim ölçülen kar nedeniyle kapanan 30 mahalle yolunu açmak için Bartın Belediyesi 500 kişilik ekiple temizlik çalışması başlattı. Kar ve buzlanma nedeniyle Bartın'a bağlı 69 köyün ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yollarının açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.