"Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu

Kumsallar ve balıkçı tekneleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bilinen ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nde kış manzaraları oluştu.

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