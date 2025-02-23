Uyuyakaldığı otomobilde, kedisiyle birlikte egzozdan çıkan gazdan zehirlenip öldü

BARTIN'da, kendisine ait oto tamirhanesinde çalışır halde bıraktığı otomobilinde uyuyakalan Bekir Aydın (38), egzozdan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aydın’ın yanında bulunan kedisi de öldü.

Çaydüzü Mahallesi’nde oturan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti. Aydın eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın’ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu. Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekir Aydın’ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.