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        Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu

        Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:34
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        Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu
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        Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu.

        Çaydüzü Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin sahibi Bekir Aydın'dan (38) bir süre haber alamayan yakınları iş yerine geldi.

        İş yerinde bir aracı çalışır vaziyette bulan ve yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Aydın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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