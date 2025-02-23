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        Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışı

        Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:42
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        Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışı
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        Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta kar yağışı sürüyor.

        Bartın'da yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 70 santimetre, yüksek kesimlerde 1,5 metre ölçüldü. Son yılların en yoğun yağışının görüldüğü il geneli ve şehir merkezinde araçlar kar yığınlarının altında kaldı.

        Sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadığı kentte belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Karayolları ekipleri, Bartın-Kastamonu, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlardaki karları kaldırıyor.

        Yağış nedeniyle il genelinde 196 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        - Bolu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yağış hafif seyrediyor.

        Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor. Güzergahtaki ulaşımda aksama yaşanmıyor.

        Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir otelin park alanında uzun süredir bekleyen araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü. Otel çalışanları, araçların üzerindeki karları fırçalarla temizledi.

        - Düzce

        Düzce'de de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kentin özellikle yüksek kesimlerinde araçların üzeri karla kaplandı, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

        Yaklaşık 3 gündür etkisini gösteren yağışların ardından kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi buldu, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

        Kenti çevre illere bağlayan D-100 kara yolu, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ile Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler dikkatli ilerledi.

        Karayolları ekipleri, güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

        Düzce Belediyesine bağlı 148 karla mücadele ekibi merkezde, İl Özel İdaresi ekipleri ise ulaşıma kapanan 20 köy yolunu açma çalışmalarına devam ediyor.

        - Zonguldak

        Yağışın etkili olduğu Zonguldak kent merkezi ve Karadeniz Ereğli ilçesinde belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı esnaflar da dükkanlarının önünü temizledi.

        Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılar yaptı.

        Karayolları ekipleri, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Karayolunda denetim yapan trafik ekipleri, zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

        Zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle Zonguldak-Ankara kara yolunda bazı araçlar yolda kaldı.

        Bu arada, çocuklar da aileleriyle karın keyfini kar topu oynayarak ve kayarak çıkardı.

        Öte yandan, belediye ekipleri yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlar için belirlenen bölgelere yiyecek bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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