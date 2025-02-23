Bartın'da yoğun kar yağışı; 200 köy yolu ulaşıma kapandı

BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 200 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 70 santime ulaştı.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte, kar kalınlığı merkezde 70 santimetre, yüksek kesimlerdeyse 1,5 metreye kadar ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. 200 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yolu Ahatlar mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tuzlama ve küreme çalışması yapıldı. Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı, zincir takarak ilerledi. Etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle Devlet Su İşleri, Orman İşletmesi ve diğer özel şirketlerde bulunan iş makineleri de kar temizleme çalışmalarına destek veriyor.