Bartın yoğun kar yağışı; 200 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
BARTIN'DAOKULLAR YARIN TATİLBartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.
BARTIN'DAOKULLAR YARIN TATİL
Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 24 Şubat’ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
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