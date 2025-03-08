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        Bartın Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yükseltti

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 32 bin yükseköğretim kurumu arasından 1552'nci, Türkiye'de ise 31'inci sıraya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:59
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        Bartın Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yükseltti
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 32 bin yükseköğretim kurumu arasından 1552'nci, Türkiye'de ise 31'inci sıraya yükseldi.

        Üniversiten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki yükseköğretim kurumlarını görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren 2025 yılı Webometrics Dünya Üniversite Sıralaması (Webometrics Ranking of Universities) ön değerlendirme sonuçları yayımlandı.

        Sonuçlara göre BARÜ, 200'den fazla ülkeden değerlendirilmeye alınan yaklaşık 32 bin yükseköğretim kurumu arasından 1552'nci sıraya yerleşti.

        2017 yılında 7 bin 37'nci sırada yer alan BARÜ, bu değerlendirmeler neticesinde 8 yılda 5 bin 485 üniversiteyi geride bırakarak yükseliş kaydetti.

        BARÜ, Türkiye'den sıralamaya girebilen yükseköğretim kurumları arasında ise bir önceki yıla göre 32 basamak yükselerek 31'inci sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'nün dünya sıralamalarındaki başarısını sürdürdüğünü belirtti.

        Nitelikli araştırma ve yayınlarla başarılarının uluslararası derecelendirme kuruluşlarının göstergelerine yansımasından memnuniyet duyduklarını belirten Uzun, "Dünyadaki üniversiteler, her yıl uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından belirli performans göstergeleri baz alınarak sıralanıyor. Bartın Üniversitesi de bu sıralamalarda her geçen yıl yerini yukarılara taşımayı başarıyor. Çalışmalarımızı küresel düzeyde görünür kılmaya ve başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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