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8 Mart Kadınlar Günü’nün sembolü: Mimoza

Baharın gelişini müjdeleyen, sapsarı çiçekleriyle hayranlık uyandıran ve Adalar'ın simgesi olan mimoza, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de simgesi. Bunun nedeni, mimozaların da tıpkı kadınlar gibi güçlü ve dirençli olması!

Giriş: 08.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:44
Bilge Tunçer
Haberler Stil 8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü: Mimoza

Baharın gelişini müjdeleyen, sapsarı çiçekleriyle hayranlık uyandıran ve Adalar'n simgesi olan mimozalar botanikte nezaket, saygı, zarafet, bolluk, sevgi ve dostluğa işaret ediyor.

Latince adı Acacia Dealbata, anavatanı ise Güney Doğu Avustralya ve Tazmanya olan bu mis kokulu ağacın 1800'lerde İngiliz bir lord tarafından Adalar'a taşındığı rivayet ediliyor.

İki yüz yıldan fazla bir sürede yörenin verimli toprağıyla ılıman iklimine uyum sağlayarak endemikleşen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de simgesi olan mimoza ağacı şimdilerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

Gerek ormandan, gerekse özel bahçelerden, ağaçları yok etmek pahasına kesilen ve çöp torbaları içinde şehre kaçırılan mimozaların azalması ve adaya özgü bu nadide türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması Adalar'ı harekete geçirdi.

Büyükada
Büyükada

Adalar'ın doğa mirası mimozasını korumak, bilinçle geleceğe taşımak ve acımasızca yapılan uygulamalara son vermek için farkındalık yaratma amacıyla Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da Mimoza Festivali düzenlenmeye başlandı.

Festival, Adalar Belediyesi, Adalar Kent Konseyi, Adalar Kültür Derneği, Adalar Halk Eğitim Merkezi, Adalar Müzesi, ADELSAD (Adalar El Sanatları Derneği), Burgazada Gönüllüleri Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi, Cesaret Derneği, Enstitü Istanbul ISMEK ve 2018 yılından beri mimoza farkındalığı konusunda kapsamlı çalışmalar yapan mimoz.ada işbirliği ile ortaklaşa organize edildi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mimofest 2025, 9 Mart'ta sona eriyor... Peki bu mis kokulu çiçek hakkında neler biliyoruz?

ZARİF OLDUĞU KADAR SOĞUĞA DAYANIKLI

Anavatanı Avustralya olan mimoza (Acacia Dealbata), ince tüylü yaprakları ve parlak sarı, ponpon görünümlü çiçekleriyle dikkat çeken zarif bir ağaç. Hafif ve tatlı bir kokuya sahip olan bu ağacın çiçekleri ilkbaharın başında açıyor.

Ilıman iklimleri seven mimoza, soğuğa dayanıklı yapısıyla eksi 10 dereceye kadar hayatta kalabiliyor. Killi olmayan, iyi drene edilmiş toprakları tercih eden bu bitki, güneşi ve suyu sevmesiyle biliniyor. Budama ve dikimde ise ilkbaharın başı tercih ediliyor. Dalların 45 derecelik açıyla kesilmesi öneriliyor.

Büyükada
Büyükada

AVUSTRALYA'DAN AVRUPA'YA VE TÜRKİYE'YE NASIL GELDİ?

Hem suyu hem güneşi seven mimoza 19. yüzyılda Avustralya'dan Avrupa'ya, özellikle Fransa ve İtalya'ya getirilmiş. 1800'lerde İngiliz bir lord tarafından Adalar'a taşındığı rivayet ediliyor. Ancak detaylandırmak gerekirse; 200 yıl önce İstanbul'un zengin aileleri özellikle Rumlar, Ermeniler ve Museviler yaz aylarını daha keyifli hale getirmek için adaya konaklar inşa etmeye başladı.

Ancak sadece konaklarla yetinmediler; bahçelerini de Batı tarzında tasarlayarak egzotik bitkilerle süslediler. Avrupa'dan gelen bahçe tasarımcıları sayesinde begonvil, mimoza ve diğer tropikal bitkiler Büyükada'ya taşındı.

Mimoza, sıcak iklimi ve killi olmayan toprakları sevmesi nedeniyle Büyükada'da hızla yayıldı. Ancak zaman içinde şehirleşme ve süs bitkisi olarak ticari kullanımının artmasıyla adadaki mimoza ağaçlarının sayısı azaldı. Öyle ki ağaç sayısı 13 binlerden 1200'e kadar düştü. Günümüzde adada yalnızca bazı özel bahçelerde varlığını sürdürüyor.

Büyükada
Büyükada

FRANSA'NIN 130 KİLOMETRELİK MİMOZA ROTASI

Fransa ise mimoza konusunda çok daha ileride görünüyor. Fransa'ya 19. yüzyılda Avustralya'dan getirilen bitki, Akdeniz iklimine kolayca uyum sağlamasıyla kısa sürede özellikle Fransa'nın güneyine, Côte d'Azur bölgesine yayıldı.

Tanneron, Mandelieu-la-Napoule ve Grasse gibi bölgelerde geniş alanlara yayılan mimoza bahçeleri Fransa'nın ekonomik ve kültürel mirasında oldukça önemli hale geldi.

Zira ülkede sekiz büyüleyici kasabadan geçen 130 kilometrelik mimoza rotası bulunuyor. Rota, Bormes-les-Mimosas'ta başlıyor ve sırasıyla Sainte-Maxime'in Jardin Botanique des Myrtes bahçesi, Saint-Raphaël, Mandelieu-la-Napoule, Tanneron, Pégomas ve son olarak dünyanın parfüm başkenti Grasse'a kadar uzanıyor.

PARFÜMÜN BAŞKENTİ: GRASSE

Bu noktada Fransa'nın dünyaca ünlü parfüm başkenti Grasse'den bahsetmemek olmaz. Grasse, Fransa'nın yemek ve kozmetik sektöründeki doğal aromaların üçte ikisinin üretildiği yer. Dünyaca ünlü pek çok markanın burada fabrikası ve çiçek bahçesi mevcut. Chanel, Dior, Guerlain gibi markalar, mimozanın tatlı ve çiçeksi kokusunu lüks parfümlerinde kullanıyor. Mimoza esansiyel yağı ayrıca kozmetik ve aromaterapi ürünlerinde de tercih ediliyor.

Fransa, mimozanın güzelliğini kutlamak için Mandelieu-la-Napoule'de mimoza festivali düzenleniyor. Festival, bölgeye binlerce turistin gelmesini sağlayarak yerel ekonomiye önemli bir katkı sunuyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE DİRENCİN SEMBOLÜ!

8 Mart 1857'de, ABD'nin New York kentinde dokuma işçisi kadınlar, daha iyi çalışma koşulları talebiyle bir tekstil fabrikasında grev başlattı. Ancak, polis işçilere saldırıp onları fabrikaya kilitledi ve ardından çıkan yangın nedeniyle işçiler fabrikadan kaçamadılar. 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin cenazelerine on binden fazla kişi katıldı.

Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü ilan etti. Bu özel günü uluslararası hale getirme fikrini ortaya atan ilk kişi ise Alman komünist ve kadın hakları savunucusu Clara Zetkin'di.

Özellikle İtalya'da ekonomik, politik ve sosyal başarılarını kutlamak için her yıl kadınlara mimoza çiçekleri hediye edilmeye başlandı. Kadın dayanışmasını simgeleyen mimoza, İtalya Kadınlar Birliği'nin bir dönem ulusal direktörü olan Teresa Mattei tarafından popülerleştirildi ve yayıldı.

Hassas ve zarif görünümüne rağmen zorlu hava koşullarına dayanıklı olması nedeniyle mimoza da tıpkı kadınlar gibi güçlü ve dirençli... Bu nedenle mimoza, Kadınlar Günü'nün güçlü bir simgesi.

*Görseller Shutterstock ve Bilge Tunçer'e aittir.

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Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
8 Mart, ilk olarak işçi kadınların hakları için seslerini duyurduğu bir günken, bugün tüm dünyada kadın hakları mücadelesinin önemli bir parçası olmuştur. Peki, bu özel günün evrimi nasıl oldu ve hangi olaylar bu tarihi şekillendirdi?
Kadınlar için çalışma rehberi
Türkiye'de 5,7 milyon kadın işçi, 1,4 milyon kadın memur, 604 bin kadın esnaf bulunuyor. 15 yaş üstündeki kadınların istihdama katılım oranı yüzde 31,3 seviyesinde yer alıyor. Peki çalışan kadınların hakları nelerdir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı...
"Kahramanımız kadınımız"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemizde ve dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti
115 yılda eşitsizliğin verileri
New York'ta binlerce kadının daha iyi çalışma şartları, adil ücret ve eşit haklar talebiyle sokaklara çıkmasıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tohumları atılmıştı. Geride kalan 115 yılda eşitlik mücadelesi sürdü ve sürüyor, veriler ise eşitsizliğin acı boyutunu gözler önüne seriyor. 2025 yılında cinsiyet eşitsizliğine ilişkin edinilen verileri Habertürk'e değerlendiren UN Women Kıdemli Araştırma ve Veri Uzmanı Ginette Azcona, 1995'te kabul edilen Pekin Deklarasyonu ile birlikte 30 yılda kız çocuklarının refahı için çok şeyin değiştiğini vurguladı ve "Eşitlik, ulaşılıp sonra bir kenara bırakılabilecek bir hedef değildir; sürekli çaba ve azim gerektirir. İlerlemeye rağmen, hiçbir ülke cinsiyet eşitliği hedefine tam olarak ulaşamadı" ifadelerini kullandı ve ilerlemeyi hızlandırmak için çabaların iki katına çıkması gerektiğini vurguladı