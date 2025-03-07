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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da cenaze törenine katıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 66 yaşında vefat eden eski Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:14
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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da cenaze törenine katıldı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 66 yaşında vefat eden eski Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı.

        Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Erdoğan için yaklaşık 20 yıl görev yaptığı Hasankadı Belediyesi önünde tören düzenlendi.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Erdoğan'ın cenazesi, Hasankadı Merkez Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Erdoğan'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

        Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğancılar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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