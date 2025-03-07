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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!

        Sakarya'da, otomobilini yaktıktan sonra son anda kendisini dışarı attığı iddia edilen sürücü 31 yaşındaki Kurtuluş Yıldız'ın vücudunda yanıklar oluştu. Hastanede tedavi altına alan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:26
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        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
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        Sakarya'da kan donduran olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Erenler ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki arazide yanan otomobili görenler, ihbarda bulundu.

        VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

        DHA'daki habere göre olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın ekipler tarafından söndürülürken, araçta bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Kurtuluş Yıldız, önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yıldız, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldız'ın aracını yaktıktan sonra son anda kendisini dışarı attığı iddia edildi.

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        #sakarya
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