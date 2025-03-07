Sakarya'da kan donduran olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Erenler ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki arazide yanan otomobili görenler, ihbarda bulundu.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

DHA'daki habere göre olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın ekipler tarafından söndürülürken, araçta bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Kurtuluş Yıldız, önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.