Bartın'da ormanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.
Güneyören köyünde yaşayan 4 yaşındaki Hira T'nin evde ve bahçede olmadığını gören babaannesi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, küçük kızı ve onu aramaya giden babaannesini, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.
Kontrol amacıyla hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.
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