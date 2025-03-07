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        Bartın'da ormanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:32
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        Bartın'da ormanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

        Güneyören köyünde yaşayan 4 yaşındaki Hira T'nin evde ve bahçede olmadığını gören babaannesi, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, küçük kızı ve onu aramaya giden babaannesini, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

        Kontrol amacıyla hastaneye götürülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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