Bartın'da ormanda kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, küçük kızı ve onu aramaya giden babaannesini, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

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