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        Su kanalında mahsur kalan karaca kurtarıldı

        BARTIN'dagirdiği su kanalında mahsur kalan yavru karaca, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:45
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        Su kanalında mahsur kalan karaca kurtarıldı
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        BARTIN'dagirdiği su kanalında mahsur kalan yavru karaca, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kozcağız beldesinde su kanalına giren yavru karaca çıkamadı. Suda karacayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, 2 metre yüksekliğinde duvarları bulunan kanaldan çıkamayan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler su kanalına girerek karacayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Akıntıya kapılan karaca, kanala file gerilerek yakalandı. Sudan çıkarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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