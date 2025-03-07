Ormanda kaybolan Hira'yı jandarma buldu

BARTIN'ınUlus ilçesinde kaybolan Hira Taşçı (4), jandarma ekipleri tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu.

Güneyören köyünde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu. Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.