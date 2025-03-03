Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeği "Cesur"un da kullanıldığı operasyonda şüphelinin üst aramasında botun tabanına gizlenmiş 5 gram sentetik uyuşturucu, evinde 232 gram esrar, 26 kilitli poşet, 2 esrar içim kağıdı, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlının uyuşturucu maddeleri şehir dışından aldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda da bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.