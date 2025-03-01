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        Kafe sahibi ile müşteri arasında çıkan kavga kamerada

        BARTIN'dabir kafede iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:10
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        Kafe sahibi ile müşteri arasında çıkan kavga kamerada
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        BARTIN'dabir kafede iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemer Köprü Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İş yeri sahibi Onur Ç. ile müşteri Berkay K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile ikili birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. Onur Ç.'nin şikayeti sonrası Berkay K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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