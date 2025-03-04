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        Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu suyla denizin rengi değişti

        BARTIN'da geçen hafta kar yağışı sonrası 2 gün etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:45
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        Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu suyla denizin rengi değişti
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        BARTIN'da geçen hafta kar yağışı sonrası 2 gün etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamurlu suyla denizin rengi kahverengiye döndü.

        Batı Karadeniz'de geçen hafta yağan kar yağışı sonrası 2 gün etkili olan yağmurda Bartın’da metrekareye 30 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları’ndan doğup, Bartın’ın dağlık alanlarından geçen 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu suyun döküldüğü noktada denizin rengi değişti, kahverengiye döndü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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