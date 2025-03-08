Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da ilk 11 de değişiyor. Okan Buruk zorlu deplasmanda Dries Mertens ve Yunus Akgün'ü sahaya ilk 11'de sürmeyi planlıyor.
Galatasaray’da gözler kritik Alanyaspor müsabakasına çevrildi.
Önce Fenerbahçe’yle 0-0 ardından Kasımpaşa’yla 3-3 berabere kalan Cimbom’da oynanan futbol taraftarların yoğun eleştirisini almıştı.
Sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkı 4’e inen Galatasaray’da ilk 11’de değişecek.
Son haftalarda yaratıcılık seviyesi düşen Cimbom’da Okan Buruk taktiksel çalışmalara ağırlık verdi.
Sıkışık fikstür nedeniyle son haftalarda prova yapma imkanı bulamayan sarı-kırmızılılarda çalışmalara ilave olarak daha yaratıcı oyuncuları kullanma fikri ortaya çıktı.
Geçen haftalarda fiziksel olarak düşen ve bir süredir kulübede bulunan Dries Mertens’in Alanya’da ilk 11’de başlaması planlanıyor.
İleri uçta Osimhen’in yalnız kaldığını düşünen Buruk, Belçikalı yıldızın bağlantı kurmadaki tecrübesinden faydalanmayı düşünüyor.
Buruk ayrıca son haftalarda iyiden iyiye düşen hücum presi de Mertens’in ustalığıyla yeniden eski günlerine döndürme peşinde.
Bir süredir sakatlığı sebebiyle oynayamayan Yunus Akgün’ün de 11’e dönmesi planlanıyor.
Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai’nin önde oynadığı senaryoda set hücumlarının tıkandığını düşünen Buruk ve kurmayları Yunus Akgün’ün yaratıcılığıyla fark yaratacağı inancında.
Antalya kampında taktiksel çalışmalara ağırlık veren Buruk hem üçlü hem dörtlü savunma kurgusu üzerinde duruyor.
Dörtlü savunmanın sağında Roland Sallai denenirken üçlü savunma kurgusunda orta sahada ise Gabriel Sara ve Mario Lemina denendi.