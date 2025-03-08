Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde, komşular arasında çöp dökme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, baba Ercan B. ile kızı Ayşe Y. yaralandı. Şüpheli M.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor
Aydın'da, edinilen bilgiye göre Efeler ilçesindeki Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, M.D ile komşusu Ercan B. arasında "çöp dökme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
BABA İLE KIZINI BIÇAKLA YARALADI
AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.D, Ercan B. ve kavgayı ayırmak isteyen kızı Ayşe Y'yi bıçakladı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.