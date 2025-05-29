Bartın'da köpeğe çarpmamak için kaza yapan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı

Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapmasının ardından devrilen motosikletteki polis memurları Ü.Ö. ve F.Ç. yaralandı.

Bu sırada sahibiyle birlikte bulunan ve tasmasından kurtulan köpek, yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklete doğru hamle yaptı.

Bartın'da kavga ihbarına gittikleri sırada kendilerine saldırmaya çalışan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak kaza yapan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

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