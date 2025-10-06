Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da iki otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bartın'da iki otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:01
        Bartın'da iki otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bartın'da iki otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Terkehaliller köyü mevkisinde Karabük istikametinden Bartın'a giden Emre K. idaresindeki 67 EE 968 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Aykut K. yönetimindeki 74 BC 868 plakalı otomobil ile İbrahim O'nun kullandığı 74 ABG 561 plakalı traktörle çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile Emine K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

