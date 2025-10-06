Bartın'da iki otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Terkehaliller köyü mevkisinde Karabük istikametinden Bartın'a giden Emre K. idaresindeki 67 EE 968 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Aykut K. yönetimindeki 74 BC 868 plakalı otomobil ile İbrahim O'nun kullandığı 74 ABG 561 plakalı traktörle çarpıştı.

