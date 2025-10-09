Habertürk
        Bartın'da sel tatbikatı yapıldı

        Bartın'da sel tatbikatı yapıldı

        Bartın'ın Kozcağız Barajı mevkisinde sel afeti saha tatbikatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.10.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:49
        Bartın'da sel tatbikatı yapıldı
        Bartın'ın Kozcağız Barajı mevkisinde sel afeti saha tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikatta senaryo gereği, kent genelinde saat 08.00 sıralarında başlayan yağışla metrekareye 190 kilogram yağış düşmesi üzerine Kozcağız beldesinde sel meydana geldiği ihbarı yapıldı.

        Tatbikat kapsamında beldenin bazı noktalarında yaşanan mahsur kalma, sel sularına kapılma, dereye araç sürüklenmesi gibi olaylara AFAD, UMKE, sahil güvenlik, itfaiye başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis ve jandarma personeli müdahale etti.

        Bazı ekipler ise olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırları, personel konuşlanma alanları ve iaşe alanları oluşturdu.

        Senaryo gereği, Kozcağız Çayı'na sürüklenen araçlardaki vatandaşlar ile yıkılan köprüde ve evlerinin çatısında mahsur kalanların kurtarılması için ekipler yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri, ırmağa sürüklenen araçtakileri, itfaiye ekipleri evlerinin çatısında mahsur kalan kişileri kurtardı.

        Şarköy köyündeki baraj çevresinde sel sularının yükselmesiyle hayvan otlatan ve balık tutarken mahsur kalan 6 kişi, sahil güvenlik ve AFAD botlarına alınarak güvenli alana getirilirken, 20 evde mahsur kalan 60 kişi de itfaiye sepetleriyle kurtarılarak kentteki çeşitli yurtlara yerleştirildi.

        Müdahalelerin yanı sıra eş zamanlı olarak onarım, temizlik ve hasar tespit çalışmaları da sürdürülen tatbikatta 2 bot, 24 araç ve 139 personel görev aldı.

        - "Vatandaşlarımızı afetler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum"

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, ilin afet risklerine karşı hazırlık kabiliyetini geliştirmek, kurumlar arasındaki koordinasyon yeteneğini güçlendirmek ve vatandaşların afet bilincinin artırılması amacıyla sel tatbikatı yapıldığını söyledi.

        Özellikle son dönemlerde küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Bartın'da da yaşandığını belirten Arslan, "Artık yağışlar, bizim geçmişte bildiğimiz yağışlardan farklı. Çok kısa sürede metrekareye çok ciddi yağış alıyoruz. Bu da tabii ki sel ve taşkın olaylarına sebep oluyor. Önceki yıllarda Bartın'da da sel afetleri yaşadık. Onun için bizler afet öncesi riskleri görerek yeteneklerimizi artırmak, hazırlıklarımızı gözden geçirmek amacıyla böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı da afetler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Tatbikatta emeği geçenleri kutluyorum. Allah hepimizi, ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

        Tatbikat sonrası Vali Arslan, saha koordinasyon merkezinde AFAD İl Müdürü Fatih Tecer ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

