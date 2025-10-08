Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        "Astoria Grande" kruvaziyeri Rusya'dan 947 yolcusuyla Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Giriş: 08.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:42
        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine, 947 yolcu ve 429 mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana buraya 85. seferini gerçekleştirdi.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

        Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

        Amasra'ya bu yıl 26. seferini yapan ve 2022'den bu yana 72 bin 19 yolcu getiren geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

