Bartın'da sigara tiryakileri aldıkları destekle "dumansız yaşam"a kavuşuyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da iki Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde verilen profesyonel danışmanlık hizmetiyle bağımlı bireylerin bu zararlı alışkanlıklarından kurtulmasına destek olunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak beslenme, kronik hastalıklar, fiziksel aktivite, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim, ruh sağlığı ile çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet yürüten Sağlıklı Hayat Merkezinde sigarayı bırakmak isteyenlere de profesyonel danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Sigara bırakma polikliniğine başvuran bireylerin öncelikle kronik hastalık öyküleri ve sigara kullanımı geçmişi detaylı değerlendiriliyor, ardından nikotin bağımlılık düzeyleri ölçülerek kişiye özel tedavi planı oluşturuluyor.

Düzenli danışmanlık hizmeti temeliyle ilerleyen tedavi sürecinde psikolojik destek ve irade gücünü artırmaya yönelik çalışmalarla da bireyler yalnız bırakılmıyor.

Doktor, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve gerektiğinde çocuk gelişim uzmanı gibi birçok meslek grubundan oluşan ekiple yürütülen çalışmalarla sigarayı bırakmak isteyen bireylerden ilaç ve önerilere uyum sağlayanlarda yüksek oranda başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Bartın'da faaliyet gösteren iki Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerine bu yılın 10 ayında başvuran 833 kişiden 286'sı sigarayı bıraktı. - "Sigarayı bırakmak sanıldığı kadar da zor değil" 15 yıldır kullandığı sigarayı bırakan Niyazi Alkan Ay, son dönemlerde sigara içme yoğunluğunun giderek arttığını söyledi. Son süreçte sigaranın ciddi derecede olumsuz etkilerini görmeye başladığını ve bir uzman desteğiyle sigarayı bırakmak istediğini anlatan Ay, " Sigara Bırakma Hattı'nı ve sigarayı bırakma polikliniklerini biliyordum ama hiç başvurmamıştım. Sonrasında uzmanla, hocalarla konuşayım, danışayım istedim ve randevu alarak buraya başvurdum. Burada da hocalarımızın destek ve yardımlarıyla sürece başlamış olduk." diye konuştu. Ay, sigarayı bırakmasının ardından hayatında birçok olumlu değişiklikler yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Süreçten çok memnunum. Öncelikle sigarayı bıraktıktan sonra tekrar sportif bir hayata geri döndüm, benim için en önemli tarafı buydu. Sigarayı bıraktıktan sonra artık günaşırı 10 kilometre koşabiliyorum. Bu beni inanılmaz motive ediyor. Sadece bunun hatırına dahi asla yeniden içmeyi düşünmüyorum. Sigarayı bırakmak sanıldığı kadar da zor değil, atakları 45 saniye sürüyor ve geçiyor. Kafada bitirebilirseniz, 1 haftadan sonra devamı çok kolay geliyor. Sigara kullanan herkese en yakın Sağlıklı Hayat Merkezine başvurmalarını, en azından denemelerini tavsiye ederim."

- "Sigarasız bir hayata adım attığım için inanılmaz mutluyum" 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtulan Yılmaz Hızoğlu da ara ara bırakma dönemleri olmasına rağmen kalıcı olarak bunu başaramadığını söyledi. Sigarayı bırakmak için profesyonel destek almak isteğiyle Sağlıklı Hayat Merkezine başvurduğunu anlatan Hızoğlu, "Burada doktor ve uzmanlar yakından ilgilendi. Onların motivesi, destekleri ve ilaç yardımıyla da sigarayı bıraktım, içmiyorum ve içmeyeceğim." dedi. Hızoğlu, yaklaşık 4 aydır sigara içmediğini dile getirerek, "Umduğumdan çok daha kolay oldu. Bıraktıktan sonra hayatın daha güzel olduğunu anlıyorsun, koku ve tat alma duyun yerine geliyor. Sigarayı aslında hiç sevmiyordum, keyif de almıyordum ama bunun tamamen bir alışkanlık olduğuna inanıyorum. Kendime en kızdığım davranışlarımdan biriydi. Sigarasız bir hayata adım attığım için inanılmaz mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Sağlıklı yaşam merkezlerine gelip destek almalarını veya en azından bilgilenmelerini isterim." ifadelerini kullandı.