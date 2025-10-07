Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da sigara tiryakileri aldıkları destekle "dumansız yaşam"a kavuşuyor

        SELİM BOSTANCI - Bartın'da iki Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde verilen profesyonel danışmanlık hizmetiyle bağımlı bireylerin bu zararlı alışkanlıklarından kurtulmasına destek olunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da sigara tiryakileri aldıkları destekle "dumansız yaşam"a kavuşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELİM BOSTANCI - Bartın'da iki Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde verilen profesyonel danışmanlık hizmetiyle bağımlı bireylerin bu zararlı alışkanlıklarından kurtulmasına destek olunuyor.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak beslenme, kronik hastalıklar, fiziksel aktivite, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim, ruh sağlığı ile çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet yürüten Sağlıklı Hayat Merkezinde sigarayı bırakmak isteyenlere de profesyonel danışmanlık hizmeti sunuluyor.

        Sigara bırakma polikliniğine başvuran bireylerin öncelikle kronik hastalık öyküleri ve sigara kullanımı geçmişi detaylı değerlendiriliyor, ardından nikotin bağımlılık düzeyleri ölçülerek kişiye özel tedavi planı oluşturuluyor.

        Düzenli danışmanlık hizmeti temeliyle ilerleyen tedavi sürecinde psikolojik destek ve irade gücünü artırmaya yönelik çalışmalarla da bireyler yalnız bırakılmıyor.

        Doktor, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve gerektiğinde çocuk gelişim uzmanı gibi birçok meslek grubundan oluşan ekiple yürütülen çalışmalarla sigarayı bırakmak isteyen bireylerden ilaç ve önerilere uyum sağlayanlarda yüksek oranda başarılı sonuçlar elde ediliyor.

        Bartın'da faaliyet gösteren iki Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerine bu yılın 10 ayında başvuran 833 kişiden 286'sı sigarayı bıraktı.

        - "Sigarayı bırakmak sanıldığı kadar da zor değil"

        15 yıldır kullandığı sigarayı bırakan Niyazi Alkan Ay, son dönemlerde sigara içme yoğunluğunun giderek arttığını söyledi.

        Son süreçte sigaranın ciddi derecede olumsuz etkilerini görmeye başladığını ve bir uzman desteğiyle sigarayı bırakmak istediğini anlatan Ay, " Sigara Bırakma Hattı'nı ve sigarayı bırakma polikliniklerini biliyordum ama hiç başvurmamıştım. Sonrasında uzmanla, hocalarla konuşayım, danışayım istedim ve randevu alarak buraya başvurdum. Burada da hocalarımızın destek ve yardımlarıyla sürece başlamış olduk." diye konuştu.

        Ay, sigarayı bırakmasının ardından hayatında birçok olumlu değişiklikler yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Süreçten çok memnunum. Öncelikle sigarayı bıraktıktan sonra tekrar sportif bir hayata geri döndüm, benim için en önemli tarafı buydu. Sigarayı bıraktıktan sonra artık günaşırı 10 kilometre koşabiliyorum. Bu beni inanılmaz motive ediyor. Sadece bunun hatırına dahi asla yeniden içmeyi düşünmüyorum. Sigarayı bırakmak sanıldığı kadar da zor değil, atakları 45 saniye sürüyor ve geçiyor. Kafada bitirebilirseniz, 1 haftadan sonra devamı çok kolay geliyor. Sigara kullanan herkese en yakın Sağlıklı Hayat Merkezine başvurmalarını, en azından denemelerini tavsiye ederim."

        - "Sigarasız bir hayata adım attığım için inanılmaz mutluyum"

        20 yıllık sigara bağımlılığından kurtulan Yılmaz Hızoğlu da ara ara bırakma dönemleri olmasına rağmen kalıcı olarak bunu başaramadığını söyledi.

        Sigarayı bırakmak için profesyonel destek almak isteğiyle Sağlıklı Hayat Merkezine başvurduğunu anlatan Hızoğlu, "Burada doktor ve uzmanlar yakından ilgilendi. Onların motivesi, destekleri ve ilaç yardımıyla da sigarayı bıraktım, içmiyorum ve içmeyeceğim." dedi.

        Hızoğlu, yaklaşık 4 aydır sigara içmediğini dile getirerek, "Umduğumdan çok daha kolay oldu. Bıraktıktan sonra hayatın daha güzel olduğunu anlıyorsun, koku ve tat alma duyun yerine geliyor. Sigarayı aslında hiç sevmiyordum, keyif de almıyordum ama bunun tamamen bir alışkanlık olduğuna inanıyorum. Kendime en kızdığım davranışlarımdan biriydi. Sigarasız bir hayata adım attığım için inanılmaz mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Sağlıklı yaşam merkezlerine gelip destek almalarını veya en azından bilgilenmelerini isterim." ifadelerini kullandı.

        - "Burada 30, 40, 50 yıla kadar sigara içip bırakan danışanlarımız oldu"

        Şehit Furkan Yılmaz Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Burcu Acar ise sigaraya başlamanın ve bırakmanın kişisel bir süreç olduğunu, kişiye özel tavsiyelerle düşüncelerin değiştirilmesi gerektiğini anlattı.

        Acar, "Sigara ne kadar çok miktarda ve uzun sürede içilse de bırakılabilir. Burada 30, 40, 50 yıla kadar sigara içip bırakan danışanlarımız oldu. Birey ne kadar uzun içerse içsin, ne kadar tüketirse tüketsin burada yardım alabiliyor." diye konuştu.

        Dr. Burcu Acar, sigara içen herkesi dumansız bir hayat için sigara bırakma polikliniklerine beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesi'nde öğrencilere "hoş geldiniz" şenliği düzenlendi
        Bartın Üniversitesi'nde öğrencilere "hoş geldiniz" şenliği düzenlendi
        Bartın'da zincirleme kaza: 4 yaralı
        Bartın'da zincirleme kaza: 4 yaralı
        Bartın'da iki otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bartın'da iki otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bartın Irmağı'nda Küresel Sumud Filosu'na destek için teknelerle konvoy yap...
        Bartın Irmağı'nda Küresel Sumud Filosu'na destek için teknelerle konvoy yap...
        43 işçinin öldüğü maden faciası davasında üst düzey yöneticiler yargılanıyo...
        43 işçinin öldüğü maden faciası davasında üst düzey yöneticiler yargılanıyo...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişl...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TTK yöneticileri ile müfettişl...