"Astoria Grande" kruvaziyeri, yılın son seferinde Rusya'dan 611 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra'ya 611 yolcu ve 444 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 90'ıncı seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya bu yıl 40'ıncı seferini yapan ve yıl içinde 28 bin 556 yolcu getiren gemi, 2022'den bu yana ise toplam 75 bin 828 turisti ilçeye taşıdı.