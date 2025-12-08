Habertürk
        Bartın Haberleri

        Bartın'da şişme botun alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı

        Bartın'da şişme botun alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:20
        Bartın'da şişme botun alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı
        Bartın'da şişme botun alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        İnkumu açıklarında içinde 2 balıkçı bulunan şişme bot, dalgaların etkisiyle alabora oldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizden kurtarma çalışması başlattı.

        Yaklaşık 100 metre açıkta denize düşen bottaki M.T. ve C.Ö, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

