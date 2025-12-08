Bartın'da şişme botun alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı
Bartın'da şişme botun alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İnkumu açıklarında içinde 2 balıkçı bulunan şişme bot, dalgaların etkisiyle alabora oldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizden kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 100 metre açıkta denize düşen bottaki M.T. ve C.Ö, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
