        Bartın'da ateşli piknik yasağı kaldırıldı

        Bartın'da ateşli piknik yasağı kaldırıldı

        Bartın'da orman yangınlarına karşı alınan "mesire alanları ile özel kır tesislerinde mangal, semaver, tüplü ocak, nargile ve ateş yakılması yasağının" kaldırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 19:10 Güncelleme: 07.10.2025 - 19:10
        Bartın'da ateşli piknik yasağı kaldırıldı
        Bartın'da orman yangınlarına karşı alınan "mesire alanları ile özel kır tesislerinde mangal, semaver, tüplü ocak, nargile ve ateş yakılması yasağının" kaldırıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 30 Temmuz tarihinde ek tedbirler alındığı belirtildi.

        Açıklamada, Valilikçe söz konusu tarihte orman parkları, tabiat parkları, millet ormanı, kent ormanı da dahil olmak üzere orman içi veya ormana bitişik yol kenarları, piknik ve mesire alanları, kır tesislerinde mangal, semaver yakılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı anımsatıldı.

        Söz konusu yasakların bugün itibarıyla kaldırıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İlimiz genelinde yaz mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı oluşabilecek orman yangını risklerinin en aza indirilebilmesi, ormanlarımızın yangınlara karşı korunması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için 30 Temmuz 2025 tarihinde 'Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınan Ek Tedbirler', yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 Ekim 2025 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

