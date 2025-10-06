Bartın Üniversitesi'nde öğrencilere "hoş geldiniz" şenliği düzenlendi

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte, öğrenciler daha sonra konserler ve DJ performanslarıyla eğlendi.

Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu hızlandırmak ve öğrenci topluluklarını tanıtmak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile BARÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı organizasyonunda Kutlubey Yerleşkesi gölet alanında gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

