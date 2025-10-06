Habertürk
        Bartın Üniversitesi'nde öğrencilere "hoş geldiniz" şenliği düzenlendi

        Giriş: 06.10.2025 - 16:13 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:13
        Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu hızlandırmak ve öğrenci topluluklarını tanıtmak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile BARÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı organizasyonunda Kutlubey Yerleşkesi gölet alanında gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

        Şenlik kapsamında öğrenci toplulukları, kurdukları stantlarda çalışmalarından ve hedeflerinden bahsederek yeni takım arkadaşlarıyla buluştu.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte, öğrenciler daha sonra konserler ve DJ performanslarıyla eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

